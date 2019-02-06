2019-02-06T15:30:06+03:00
Общество

Хантымансийцам предлагают узнать кредитную историю на портале госуслуг

Получить документ можно как в электронном, так и в бумажном виде
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Изменения в закон «О кредитных историях» вступил в силу 31 января 2019 года . Теперь сведения об операциях с кредитами может получить каждый житель России, бесплатно два раза в год. Получить документ можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Как сообщает портал администрации города Ханты-Мансийск, раньше данной процедурой в бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация о займах, погашениях и проверках гражданина, возможно было воспользоваться единожды за год.

Узнать список БКИ можно на портале госуслуг неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на портале госуслуг и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй». Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. После этих нехитрых действий жители Ханты-Мансийска смогут запрашивать свою кредитную историю напрямую у бюро, минуя стадию посещения портала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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