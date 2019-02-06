Зарезавший барана под окнами роддома в Сургуте покаялся
Полицейские быстро нашли того, кто под окнами роддома устроил кровавое жертвоприношение на глазах у женщин и детей. Им оказался 32-летний житель Белого Яра.
Мужчина пришёл попросил прощения у всех, кого задели его действия.
Напомним, инцидент произошел под окнами перинатального центра Сургута на прошлой неделе. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина перерезал горло животному. За ритуалом на улице наблюдали человек десять, в том числе женщины и маленькие дети, а также сотрудники и пациентки роддома.
Белоярца обвинили в нарушении общественного порядка. Суд уже рассмотрел административное дело по статье «мелкое хулиганство».
Отметим, что мужчина стал отцом в третий раз и таким образом решил выразить радость. Однако его поступок не оценили даже мусульмане. Белоярец попросил прощения у горожан:
«Простите! Хотел это радостное событие отметить, не хотел кого-то личность обидеть. Если кого-то обидел, прошу прощения, сургутяне. Извините!»
ИСТОЧНИК KP.RU