Зарезавший барана под окнами роддома в Сургуте покаялся

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-06T15:00:03+03:00

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Полицейские быстро нашли того, кто под окнами роддома устроил кровавое жертвоприношение на глазах у женщин и детей. Им оказался 32-летний житель Белого Яра.

Мужчина пришёл попросил прощения у всех, кого задели его действия.

Напомним, инцидент произошел под окнами перинатального центра Сургута на прошлой неделе. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина перерезал горло животному. За ритуалом на улице наблюдали человек десять, в том числе женщины и маленькие дети, а также сотрудники и пациентки роддома.

Белоярца обвинили в нарушении общественного порядка. Суд уже рассмотрел административное дело по статье «мелкое хулиганство».

Отметим, что мужчина стал отцом в третий раз и таким образом решил выразить радость. Однако его поступок не оценили даже мусульмане. Белоярец попросил прощения у горожан:

«Простите! Хотел это радостное событие отметить, не хотел кого-то личность обидеть. Если кого-то обидел, прошу прощения, сургутяне. Извините!»

ИСТОЧНИК KP.RU