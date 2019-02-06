Жительницу Ханты-Мансийска оштрафовали за продажу пива подростку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-02-06T14:51:52+03:00

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Ханты-Мансийский районный суд признал виновной продавца из Ханты-Мансийска в неоднократной розничной продаже подросткам алкогольной продукции.

Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ранее в магазине женщина продала подростку пиво, за что была привлечена к административной ответственности. Несмотря на это, в декабре 2018 года она вновь совершила правонарушение - реализовала в том же магазине спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему.

Суд приговорил виновную к наказанию в виде исправительных работ на срок четыре месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 5 %.

ИСТОЧНИК KP.RU