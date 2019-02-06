Жительницу Ханты-Мансийска оштрафовали за продажу пива подростку
Она не впервые совершает это нарушение
Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Ханты-Мансийский районный суд признал виновной продавца из Ханты-Мансийска в неоднократной розничной продаже подросткам алкогольной продукции.
Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ранее в магазине женщина продала подростку пиво, за что была привлечена к административной ответственности. Несмотря на это, в декабре 2018 года она вновь совершила правонарушение - реализовала в том же магазине спиртосодержащие напитки несовершеннолетнему.
Суд приговорил виновную к наказанию в виде исправительных работ на срок четыре месяца с удержанием из заработной платы в доход государства 5 %.
ИСТОЧНИК KP.RU