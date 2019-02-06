В Югре создадут крупное предприятие по производству труб для бурения

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-06T14:41:28+03:00

Мощность завода составит 300 тысяч тонн продукции в год

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Проект реализуется ПАО «Северсталь» согласно «дорожной карте», утвержденной в декабре 2018 года правительством автономного округа.

Как отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, это один из крупнейших проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Он реализуется в рамках новой промышленной политики региона и создает новую отрасль. Реализация проекта планируется с привлечением иностранных инвесторов.

В «Северстали» уточнили, что в течение двух лет планируется организовать производство по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG). Для этого с компанией «Tenaris» «Северсталь» создает совместное предприятие.

- Высокая компетенция «Tenaris» в области производства и продажи OCTG труб в сочетании с опытом компании «Северсталь» в выпуске высококачественной стальной продукции позволят создаваемому предприятию обеспечивать растущий рынок сварных труб для добычи нефти и газа в России и соседних странах, – сообщили в компании.

Мощность завода составит 300 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в 240 миллионов долларов. В регионе будет создано около 500 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU