2019-02-06T14:27:00+03:00
Общество

Условный срок получил сотрудник ГИБДД из Сургута за избиение пассажира нарушителя

Его отстранили от должности
Алена Кульмухаметова
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За превышение должностных полномочий с применением насилия экс-сотрудник ГИБДД Сургута осужден на три года условно.

По информации следственного комитета Югры, 27 мая 2016 года около 2 часов на улице Киртбая города Сургута сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением жителя Сургута. Во время проверки документов был выявлен факт отсутствия у водителя полиса ОСАГО. Водитель отказался сесть в патрульный автомобиль для составления административного протокола и, заблокировав двери машины, поехал по улице, при этом нарушая правила дорожного движения. Для оказания помощи коллегам на место прибыла еще одна патрульная машина. Когда спустя непродолжительное время автомобиль с нарушителем был остановлен, подсудимый, пнул по ногам пассажира задержанного автомобиля, который лежал на земле и не оказывал какого-либо сопротивления, чем причинил последнему физическую боль и нравственные страдания.

Сотрудник ГИБДД вину не признал, на допросах заявлял следователю, что во время задержания нарушителя не пинал пассажира автомобиля. Однако, данные показания были опровергнуты потерпевшим, другими сотрудниками ДПС, принимавшими участие в задержании автомобиля, очевидцами происшествия, а также собранными по делу и исследованными в суде другими доказательствами.

Приговором Сургутского городского суда подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, условно, с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на государственной службе, в правоохранительных органах и в органах муниципального самоуправления, сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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