2019-02-06T13:58:37+03:00
Общество

В Пыть-Яхе криминалисты нашли воровку по отпечатку пальцев

Девушка уже была ранее судима
Алена Кульмухаметова
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Пошла на очередное «дело», но сильно наследила 24-летняя жительница Пыть-Яха. Найти её не составило труда благодаря отпечаткам пальцев.

Как сообщает полиция Югры, в дежурную часть полиции Пыть-Яха обратился 51-летний местный житель. Мужчина сообщил, что дверь в его квартиру взломана и похищен лазерный проектор. Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При тщательном осмотре места происшествия были обнаружены следы пальцев рук, которые оказались пригодными для дальнейшего проведения экспертизы. Проверив по автоматизированной дактилоскопической информационной системе, стражам порядка удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая 24-летняя местная жительница.

Установлено, что в помещение злоумышленница попала, вскрыв дверь через щель между дверью и дверной обвязкой.

Сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции статьи предусматривают в качестве максимального наказания до 6 лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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