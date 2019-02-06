В Югре повторно писали сочинение 193 выпускника
В Югре 6 февраля состоялось повторное написание итогового сочинения (изложения), на которое заявились 193 выпускника.
Проверили свои знания выпускники 11 классов, получившие «незачет», а также те, кто не смог явиться в основной срок 5 декабря 2018 года по уважительной причине, — пояснила начальник управления общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Ирина Лашина.
Для повторного итогового сочинения (изложения) в 20 муниципалитетах региона были организованы 80 пунктов проведения. Следили за ходом испытания 84 общественных наблюдателя.
Отмечается, что результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет», к сдаче государственной итоговой аттестации допускаются только выпускники, получившие «зачет».
ИСТОЧНИК KP.RU