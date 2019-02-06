В Когалыме за убийство осужден омич

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-06T13:45:23+03:00

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Кровавой расправой завершилась ссора между двумя нетрезвыми мужчинами. Накануне суд Когалыма признал виновным в убийстве жителя Омской области.

По информации следственного комитета Югры, 21 марта 2018 года во время ссоры, возникшей на фоне совместного употребления алкоголя, 39-летний подсудимый нанес несколько ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ранений на месте происшествия.

Приговором Когалымского городского суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU