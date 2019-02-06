2019-02-06T12:59:27+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске школьникам продлили обучение дома

Массовые мероприятия проводит пока рано
Алена Кульмухаметова
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Классы пока будут пустоватьКлассы пока будут пустоватьФото: Татьяна Коркина
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Школьники Ханты-Мансийска останутся на дистанционном обучении до 12 февраля включительно. Такое решение было принято в ходе заседания городской санитарно-противоэпидемической комиссии.

- Заболеваемость среди школьников стабилизировалась. Однако, переходить на очную форму обучения, а также проводить какие-либо массовые спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях пока рано. Следует закрепить результат, - выразила мнение заместитель Главы города Ирина Черкунова. - Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ прогнозируема и ожидаема. В окружной клинической больнице на случай резкого эпидемического подъема заболеваемости предусмотрены дополнительные места для стационарного лечения, создан запас противовирусных и антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

По словам Ирины Черкуновой, в настоящее время приняты все необходимые меры, которые позволяют не допустить ухудшения ситуации сверх обычного сезонного уровня.

Департаменту образования города Ханты-Мансийска поручено внимательно следить за ситуацией в детских дошкольных учреждениях города, в случае повышения уровня заболеваемости от 20% и выше, будет осуществляться полное или частичное их закрытие.

Отметим, за период с 28 января по 03 февраля 2019 года в медицинские организации города обратился 1321 пациент с признаками ОРВИ, эпидемический порог превышен на 56,9%. Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах.

В Окружную клиническую больницу госпитализированы 55 человек. Остальные получают лечение амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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