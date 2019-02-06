Жителя Лангепаса осудили за прописку соотечественницы

СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-06T12:51:56+03:00

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Югорчан продолжают штрафовать за фиктивные прописки, при этом не важно, иностранец зарегистрирован или соотечественник.

Так, накануне мировой судья Лангепасского судебного района признал виновным местного жителя в фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Как сообщает прокуратура Югры, подсудимый из личной заинтересованности зарегистрировал гражданку Российской Федерации в своем жилом помещении вЛангепасе.

В действительности в этом помещении указанная женщина никогда не проживала.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU