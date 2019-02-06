Жителя Лангепаса осудили за прописку соотечественницы
Югорчан продолжают штрафовать за фиктивные прописки, при этом не важно, иностранец зарегистрирован или соотечественник.
Так, накануне мировой судья Лангепасского судебного района признал виновным местного жителя в фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.
Как сообщает прокуратура Югры, подсудимый из личной заинтересованности зарегистрировал гражданку Российской Федерации в своем жилом помещении вЛангепасе.
В действительности в этом помещении указанная женщина никогда не проживала.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU