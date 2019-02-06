2019-02-06T12:31:00+03:00
Общество

Югра выстраивает мосты с областью Зала

Они направлены на выстраивание диалога культур
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Вопросы сотрудничества, побратимских связей Сургута и венгерского города Залаэгерсег обсудили делегаты Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Югры Натальей Комаровой с руководством области Зала.

По словам губернатора, в современном мире крайне важно иметь возможности для выстраивания коммуникаций между сторонами.

В свою очередь, глава Сургута Вадим Шувалов рассказал венгерской стороне, что возглавляемый им муниципалитет является самым крупным городом Югры по численности населения – на его территории проживают около 400 тысяч человек. Кроме того, в Сургуте располагаются одни из крупнейших предприятий нефтегазового, энергетического комплексов Западной Сибири: «Сургутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром переработка», «Тюменьэнерго», Сургутские ГРЭС 1 и 2.

В ходе встречи он пригласил делегацию Венгрии и, в частности, области Зала к участию в мероприятиях, посвященных празднованию 425-летия города, которые пройдут в июне.

Ожидается, что югорчане представят жителям области Зала не только свои творческие номера, но и выставки, фильмы, посвященные автономному округу, архивные материалы и прочее.

Напомним, что в ходе рабочего визита югорской делегации в Венгрию Наталья Комарова и председатель Общего собрания области Зала Атилла Пал подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Югры и Общим собранием на 2019-2020 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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