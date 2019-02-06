2019-02-06T11:58:06+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Ханты-Мансийска назвала пароль и лишилась денег

Женщина поверила преступнику
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры продолжают делиться персональными данными с незнакомцами, и, как следствие, теряют деньги. Подобный случай произошёл с жительницей Ханты-Мансийска накануне.

Как рассказали в УМВД по ХМАО-Югре, женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что банковская карта, выпущенная на её имя, заблокирована. Чтобы открыть доступ к личному счету необходимо набрать некую комбинацию цифр, которые женщина получила в смс-сообщении. После совершения данной операции со счета пенсионерки были списаны более 20 000.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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