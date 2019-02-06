2019-02-06T11:54:42+03:00
Общество

Финальный этап конкурса «Лучший лаборант химического анализа» состоится в Югре

Он будет проведен одновременно на двух площадках
Алена Кульмухаметова
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Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин рассказал, что Югра обеспечивает организацию и проведение финального этапа конкурса в номинации «Лучший лаборант химического анализа», который состоится в рамках проекта «Славим человека труда!» 19–20 марта.

- Конкурс будет проведен одновременно на двух площадках. Участники по группе «Начинающие лаборанты» проведут соревнование на базе Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске, а участники группы «Лаборанты-профессионалы» – на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Югорске, – сказал первый заместитель главы региона. – Особенностью подготовки конкурса «Лучший лаборант химического анализа» является то, что его основные организаторы представляют собой своего рода «сплав» образовательной организации, готовящей профессиональные кадры, в лице ЮГУ, и производства, где востребуются профессиональные кадры, в лице ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Новацией региона в проведении «Славим человека труда!» являются и околоконкурсные мероприятия профориентационной направленности для дошкольников и школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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