2019-02-06T11:50:08+03:00
Общество

Данные в интернете позволили оформить мошенникам микрозайм на сургутянку

О долге женщина узнала по телефону
Алена Кульмухаметова
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Бесконечные звонки о просроченной задолженности стали поступать на телефон жительницы Сургута. Вначале женщина подумала, что это шутка, но после поняла, что она действительно должна вернуть займ банку. Сургутянка обратилась в полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 29-летней сургутянке стали поступать звонки и смс-сообщения от потребительского банка о просроченной задолженности. Сотрудники полиции установили, что злоумышленники, используя персональные данные девушки, в глобальной сети Интернет оформили на ее имя микрозайм на сумму девять тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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