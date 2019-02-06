Мошенники сняли со счёта у пенсионера из Сургута 128 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-06T11:38:17+03:00

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Подзаработать на аренде квартиры у пенсионера из Сургута не вышло. На его объявление наткнулись мошенники и обвели мужчину вокруг пальца.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 65-летний местный житель разместил на одном из сайтов информацию об аренде квартиры, указав цену в размере 20 тысяч рублей. На сообщение откликнулся неизвестный, который сразу был готов внести предоплату за месяц, для чего он попросил заявителя пройти к банкомату и совершить ряд действий.

Пенсионер послушно провел ряд операций на банкомате, после которых со счета были списаны порядка 128 тысяч рублей. После чего, квартиросъемщик прервал общение и перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU