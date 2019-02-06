2019-02-06T11:38:17+03:00
Происшествия

Мошенники сняли со счёта у пенсионера из Сургута 128 тысяч рублей

Мужчина решил сдать жильё
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подзаработать на аренде квартиры у пенсионера из Сургута не вышло. На его объявление наткнулись мошенники и обвели мужчину вокруг пальца.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 65-летний местный житель разместил на одном из сайтов информацию об аренде квартиры, указав цену в размере 20 тысяч рублей. На сообщение откликнулся неизвестный, который сразу был готов внести предоплату за месяц, для чего он попросил заявителя пройти к банкомату и совершить ряд действий.

Пенсионер послушно провел ряд операций на банкомате, после которых со счета были списаны порядка 128 тысяч рублей. После чего, квартиросъемщик прервал общение и перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Ханты-Мансийска оштрафовали за продажу пива подростку
В Югре создадут крупное предприятие по производству труб для бурения
Условный срок получил сотрудник ГИБДД из Сургута за избиение пассажира нарушителя
В Пыть-Яхе криминалисты нашли воровку по отпечатку пальцев
В Югре повторно писали сочинение 193 выпускника
В Когалыме за убийство осужден омич
В Ханты-Мансийске школьникам продлили обучение дома
Жителя Лангепаса осудили за прописку соотечественницы
Югра выстраивает мосты с областью Зала
Пенсионерка из Ханты-Мансийска назвала пароль и лишилась денег
Финальный этап конкурса «Лучший лаборант химического анализа» состоится в Югре
Данные в интернете позволили оформить мошенникам микрозайм на сургутянку
В Ханты-Мансийске проезд в автобусах подорожал на 2 рубля
Пост проректора отраслевого уральского ВУЗа займёт главный лесничий Югры
В Мегионе сотрудники Росгвардии в аномальный мороз обнаружили на улице женщину в ночнушке