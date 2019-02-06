2019-02-06T10:34:13+03:00
Общество

Пост проректора отраслевого уральского ВУЗа займёт главный лесничий Югры

В системе лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий региона Евгений Платонов проработал 28 лет
Алена Кульмухаметова
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В правительстве Югры очередные кадровые перестановки. Первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Евгений Платонов сегодня, 6 февраля, проводит последний рабочий день.

Как сообщили в правительстве региона, уйти с поста заместителя руководителя ведомства он решил по собственному желанию в связи с переездом в другой регион России. Свою трудовую деятельность Евгений Платонов продолжит в Уральском государственном лесотехническом университете в должности первого проректора вуза.

В системе лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий региона Евгений Платонов проработал 28 лет: был лесничим в Покачах и Мегионе, возглавлял природный парк «Самаровский чугас», занимал должность руководителя и заместителя директора профильного департамента.

Напомним, 5 февраля руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора Югры Ольга Белоножкина также покинула свой пост. Такое решение ею было принято в связи с переездом в другой регион России.

Исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора автономного округа назначен Андрей Мастерских, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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