В Мегионе сотрудники Росгвардии в аномальный мороз обнаружили на улице женщину в ночнушке
Она получила обморожение
Фото с сайта пиксабай
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Босиком, в тонкой ночной рубашке на морозе в минус 44 градуса заметили сотрудники Росгвардии женщину. Она сидела возле одного из домов в городе Мегион.
Попытки расспросить кто она и как тут оказалась – успехом у правоохранителей не увенчались. Руки и ноги незнакомки были сильно обморожены.
Как сообщает Росгвардия УрФО, на место ЧП немедленно вызвали «скорую». Женщину доставили в реанимацию.
Информация о случившемся поступила в дежурную часть ОМВД. Полицейские выяснили, что пострадавшей 66 лет и сейчас она находится на лечении в психоневрологическом диспансере. Также выясняются причины её поступка.
ИСТОЧНИК KP.RU