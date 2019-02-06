2019-02-06T10:29:20+03:00
Происшествия

В Мегионе сотрудники Росгвардии в аномальный мороз обнаружили на улице женщину в ночнушке

Она получила обморожение
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Босиком, в тонкой ночной рубашке на морозе в минус 44 градуса заметили сотрудники Росгвардии женщину. Она сидела возле одного из домов в городе Мегион.

Попытки расспросить кто она и как тут оказалась – успехом у правоохранителей не увенчались. Руки и ноги незнакомки были сильно обморожены.

Как сообщает Росгвардия УрФО, на место ЧП немедленно вызвали «скорую». Женщину доставили в реанимацию.

Информация о случившемся поступила в дежурную часть ОМВД. Полицейские выяснили, что пострадавшей 66 лет и сейчас она находится на лечении в психоневрологическом диспансере. Также выясняются причины её поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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