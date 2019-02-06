2019-02-06T09:58:17+03:00
Общество

Первый индустриальный парк «Югра» прошел проверку в министерстве промышленности и торговли России

В парке разместятся промышленные предприятия
Алена Кульмухаметова
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Министерство промышленности и торговли России проверило индустриальный парк «Югра» и его управляющую компанию на соответствие требованиям и включило в федеральный реестр.

Аттестация дает право управляющей компании парка подавать заявки на получение субсидий по федеральным и региональным программам.

Напомним, в октябре 2018 года индустриальный парк «Югра» также прошел федеральный отбор проектов, которые удостоятся финансовой поддержки из средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого министерством экономического развития России.

Напомним, в рамках реализации проекта в Сургуте осуществляется капитальный ремонт и строительство новых производственных, складских и офисных помещений общей площадью 21 457 квадратных метров, планируется создание более 1500 новых рабочих мест. В парке разместятся промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность в машиностроении, металлообработке, производстве строительных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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