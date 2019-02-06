В Сургуте задержали «сладких» воришек

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-06T09:55:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Кого так масштабно отблагодарить собрались конфетами «Мерси» «сладкие» воры выясняет полиция. Молодые люди пытались вынести сразу 30 коробок шоколада.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Сургута от сотрудника службы безопасности одного из продуктовых магазинов города поступило сообщение о попытке кражи шоколадных конфет на сумму более 10 тысяч рублей.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На записи видно, как двое молодых людей подходят к стеллажу со сладостями, кладут коробки в корзину, после чего пытаются беспрепятственно выйти из магазина. Кражу товара заметил охранник, который попытался остановить злоумышленников. Бросив похищенное молодые люди, скрылись с места происшествия.

Оперативники задержали сладкоежек. Ими оказались 25 и 20-летние ранее судимые местные жители.

Конфеты они планировали продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Молодым людям может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU