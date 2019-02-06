Жители Югры напишут фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-06T09:24:32+03:00

Сделать заявку нужно до 20 февраля

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Образовательная акция «Фронтальный диктант» пройдет в рамках празднования Международного дня родного языка в Югре 21 февраля в полдень.

Автором текста «Фронтального диктанта» в 2019 году стала известный учёный-филолог, писатель, автор двух десятков учебников по мансийскому языку для школьников и высших учебных заведений Матрёна Панкратьевна Вахрушева.

Заявки принимаются до 20 февраля по электронной почте: ouipiir@mail.ru

Организатором Фронтального диктанта выступил Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок при содействии департамента образования и молодежной политики Югры, департамента культуры автономного округа; департамента общественных и внешних связей Югры; общественных объединений коренных малочисленных народов Севера автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU