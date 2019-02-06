Жительница Кондинского прочитала информацию о мошенниках и сразу же попала на их удочку

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-06T09:00:14+03:00

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Не приняла к сведению прочитанную информацию и стала жертвой мошенников жительница Кондинского района.

- В дежурную часть полиции Кондинского района с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ей позвонила неизвестная и, представившись сотрудником банка, сообщила, что была зафиксирована финансовая операция по оплате мобильной связи в размере 5 тысяч рублей. Для её отмены необходимо было назвать номер банковской карты и код доступа. После передачи конфиденциальных данных со счета потерпевшей были списаны 7 тысяч рублей. Перезвонив в банк, она поняла, что пострадала от действий злоумышленников.

Известно, что за час до звонка на официальной странице отдела полиции в «Одноклассниках» женщина ознакомилась с информацией об аналогичной схеме мошенничества и даже поделилась записью со знакомыми. Однако сама рекомендациям полицейских не последовала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU