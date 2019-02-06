В Ханты-Мансийске стартует фестиваль ГТО

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-06T08:55:08+03:00

К участию допускаются семейные команды из четырех человек

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Спортивные семьи Ханты-Мансийска смогут принять участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Муниципальный этап фестиваля ГТО пройдет 9 и 10 февраля 2019 года в спортивном комплексе «Дружба».

Им придётся проверить себя на гибкость, выполнить силовую гимнастику, нормативы по выполнению упражнений на пресс, плавание, бег на лыжах.

К участию допускаются семейные команды из 4 человек: папа, мама, ребенок, бабушка или дедушка (от 9 до 69 лет). По итогам состязаний будет выявлена самая спортивная семья, которая будет представлять город Ханты-Мансийск на региональном этапе. Семья-победитель примет участие во Всероссийском этапе в городе Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU