2019-02-06T08:46:31+03:00
Происшествия

Голодная сургутянка вновь пошла на кражу

Женщина берёт только продукты
Алена Кульмухаметова
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«Ты - не ты, когда голоден» - эту фразу вполне можно отнести к 40-летней жительнице Сургута, которая вновь пошла на преступление ради еды.

- В Сургуте женщина, находясь в сетевом магазине по улице Островского, похитила продукты питания на сумму более 5000 рублей. Подозреваемая ранее неоднократно привлекалась за аналогичные преступления. Нарушительница задержана, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Ещё одно продуктовое преступление случилось в Нижневартовске. 51-летний мужчина из магазина по улице Северной похитил 4 бутылки водки и шоколад. Общая сумма ущерба составила более 3800 рублей. Ранее злоумышленник уже привлекался за аналогичное преступление.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 39 преступлений, раскрыто 24, из них: поджог, 4 факта незаконного оборота наркотических средств и 8 краж. Раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, из них: причинение вреда здоровью, мошенничество и 2 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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