Погода в Югре 6 февраля: -33 градуса и солнечно
В среду, 6 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается небольшая облачность. Без осадков, местами изморозь, слабый туман. Ветер восточный 1 - 6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -31,-36 ºС, в западных районах -25,-30 ºС, на востоке до -41 ºС.
В Ханты-Мансийске небольшая облачность. Без осадков, изморозь. Ветер восточный 1 - 6 метров в секунду. Температура воздуха днём: -31,-33ºС.
В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -38 градусов.
В Нижневартовске ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -29, -38 градусов.
Напоминаем, в период 01-08 февраля по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ожидается аномально холодная погода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.
ИСТОЧНИК KP.RU