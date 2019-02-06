Погода в Югре 6 февраля: -33 градуса и солнечно

СЕГОДНЯ 07:08 2019-02-06T07:08:47+03:00

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В среду, 6 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается небольшая облачность. Без осадков, местами изморозь, слабый туман. Ветер восточный 1 - 6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -31,-36 ºС, в западных районах -25,-30 ºС, на востоке до -41 ºС.

В Ханты-Мансийске небольшая облачность. Без осадков, изморозь. Ветер восточный 1 - 6 метров в секунду. Температура воздуха днём: -31,-33ºС.

В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -38 градусов.

В Нижневартовске ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха: -29, -38 градусов.

Напоминаем, в период 01-08 февраля по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ожидается аномально холодная погода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU