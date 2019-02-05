Сотрудники ДПС Югры помогли вахтовику из Кемеровской области

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-05T15:50:58+03:00

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Житель Кемеровской области позвонил на телефон доверия в полицию Югры и поблагодарил сотрудников ДПС Сургутского района за оказанную помощь.

Как оказалось, 46-летний мужчина работает вахтовым методом. В минувшую субботу на стационарном посту 34 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» при проверке документов лейтенант полиции Дмитрий Зотин обнаружил поломку автомобиля. О том, что произошла утечка масла, полицейский сообщил водителю.

На ближайшей станции необходимого моторного масла не оказалось. Не оставшись равнодушными к проблеме автолюбителя, лейтенанты полиции Дмитрий Зотин и Максим Сайфуллин отвезли последнего на автозаправочную станцию для приобретения смазочного материала. Несмотря на низкую температуру достигшую -52 градусов совместно им удалось устранить поломку.

- Сотрудники полиции помогли мне не только отремонтировать машину, но самое главное, не дали замерзнуть на улице. Огромное им спасибо. С такими полицейскими чувствуешь себя в безопасности, - резюмировал звонивший.

ИСТОЧНИК KP.RU