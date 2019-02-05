В одном из магазинов Югорска взломщик похитил электроинструменты и продукты питания

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-05T15:36:58+03:00

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Не успел попользоваться награбленным 19-летний житель Югорска, как в дверь постучали оперативники. За преступление его могут отправить в тюрьму на пять лет.

В дежурную часть полиции Югорска с заявлением о краже электроинструментов обратился собственник одного из магазинов города. Мужчина сообщил, что из торговой точки пропали электроинструменты и продукты питания. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 19-летний местный житель.

Злоумышленник, взломав дверь, проник в помещение, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время похищенное изъято.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU