Югорская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира по сноуборду

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-05T15:13:27+03:00

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Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу проходит с 1 по 10 февраля в Парк Сити штата Юта (США).

По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, свыше 700 сильнейших фристайлистов и сноубордистов из 36 стран собрались в Юте, где три обновленных горнолыжных курорта Парк Сити - Дир Вэлли, Парк Сити Маунтайн и Солитьюд проводят соревнования в 15 дисциплинах.

Впервые на Чемпионате мира разыгрываются комплекты медалей в 15 дисциплинах у женщин и мужчин, соревнования проходят на семи различных склонах. Две дисциплины фристайла - биг эйр и командные соревнования по акробатике - впервые представлены в программе этого Чемпионата. В составе сборной команды России выступают двое югорчан - Наталья и Андрей Соболевы .

Накануне, 4 февраля, лучшие сноубордисты со всего мира соревновались в параллельном слаломе-гиганте. Наталья Соболева завоевала серебряную медаль. Также стоит отметить, что еще один российский спортсмен, Дмитрий Логинов, стал чемпионом мира.

Завтра, 6 февраля, пройдут соревнования в параллельном слаломе.

ИСТОЧНИК KP.RU