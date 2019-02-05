Югорская спортсменка завоевала «серебро» на чемпионате мира по сноуборду
Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу проходит с 1 по 10 февраля в Парк Сити штата Юта (США).
По информации Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, свыше 700 сильнейших фристайлистов и сноубордистов из 36 стран собрались в Юте, где три обновленных горнолыжных курорта Парк Сити - Дир Вэлли, Парк Сити Маунтайн и Солитьюд проводят соревнования в 15 дисциплинах.
Впервые на Чемпионате мира разыгрываются комплекты медалей в 15 дисциплинах у женщин и мужчин, соревнования проходят на семи различных склонах. Две дисциплины фристайла - биг эйр и командные соревнования по акробатике - впервые представлены в программе этого Чемпионата. В составе сборной команды России выступают двое югорчан - Наталья и Андрей Соболевы .
Накануне, 4 февраля, лучшие сноубордисты со всего мира соревновались в параллельном слаломе-гиганте. Наталья Соболева завоевала серебряную медаль. Также стоит отметить, что еще один российский спортсмен, Дмитрий Логинов, стал чемпионом мира.
Завтра, 6 февраля, пройдут соревнования в параллельном слаломе.
ИСТОЧНИК KP.RU