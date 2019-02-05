Взносы на капремонт в Югре повышать не будут

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-05T14:39:41+03:00

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Ассоциация региональных операторов капитального ремонта России провела мониторинг размера минимального взноса на капитальный ремонт во всех регионах страны. Исследование показало, что размер минимального взноса повысили 50 субъектов Российской Федерации из 85. Некоторые регионы подняли размер взноса почти на 200%. Но в среднем по стране взнос вырос на 7,21%

По информации Югорского капитального фонда ремонта многоквартирных домов, Югра вошла в число регионов, которые приняли решение не поднимать минимальный размер взноса.

Отметим, что в автономном округе взнос не изменялся ни разу с 2014 года. Он составляет от 8 рублей 55 копеек в деревянных домах до 13 рублей 85 копеек за метр квадратный в панельных домах. При этом стоимость материалов и проведения работ по капремонту за это время выросла почти на 25%.

Если говорить о размере взноса в рублях в целом по России, то самый маленький размер взноса на капремонт составляет от 1 рубля 56 копеек до 7 рублей 76 копеек в Хабаровском крае. Самый большой размер взноса в Москве – 18 рублей 19 копеек за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU