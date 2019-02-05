Пенсионеру из Нефтеюганска «разблокировали» карту за 66 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-05T14:27:35+03:00

Пенсионер назвал все коды и пароли от карты Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Небывалую доверчивость проявил житель Нефтеюганска и лишился сбережений. При этом мужчина знал, что так действуют мошенники.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 77-летний житель Нефтеюганска обратился в полицию с заявлением о хищении денег. Мужчина сообщил, что ему поступил звонок от неизвестного, который представился работником одной из финансовых организаций.

Молодой человек сообщил, что карта потерпевшего заблокирована и, для отмены операции, необходимо назвать номер карты, код доступа и смс-пароли, поступившие в сообщении. Несмотря на то, что о данной схеме мошенничества мужчина знал, он все равно передал личные данные злоумышленникам. После чего он лишился 66 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU