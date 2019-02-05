Губернатор Наталья Комарова пригласила волонтёров из Венгрии на стойбище в Югру
Встречу с соотечественниками, проживающими в Венгерской Республике, провела губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Будапешт.
На мероприятии обсудили проекты в области поддержки соотечественников, возможности взаимодействия с некоммерческими организациями Югры.
В числе приоритетных направлений глава региона обозначила развитие волонтерского движения.
Наталья Комарова предложила рассмотреть возможность организации совместной поездки добровольцев на стойбище или в родовое угодье Югры, погрузиться в атмосферу жизни коренных народов, провести уроки языка, медицинское обследование жителей, а также реализовать театральные проекты: постановки, спектакли и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU