В Югре виновник ДТП по решению суда выплатит подростку 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-05T13:57:14+03:00

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Ребёнок получил травмы, находясь в качестве пассажира в одной из машин-участниц ДТП. Его мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Как сообщает Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура, в январе 2018 года водитель за рулём «Тойота Авенсис» на большой скорости выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем.

Постановлением Ханты-Мансийского районного суда водитель машины признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

По исковому заявлению Ханты-Мансийского межрайонного прокурора с водителя в пользу несовершеннолетнего, в связи с причинением ему вреда здоровью, взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU