В Радужном в сентябре откроется детский технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-05T13:37:19+03:00

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Будущий технопарк «Кванториум», расположен в здании бывшего аэропорта Радужного. По словам директора автономного учреждения «Региональный молодежный центр» Анаид Шишкиной ремонт здания технопарка идёт согласно дорожной карте. Всё необходимое оборудование закуплено и в настоящий момент находится в Нефтеюганске.

Напомним, в сентябре 2019 года начнёт свою работу детский технопарк «Кванториум». Его воспитанники смогут учиться инженерному творчеству и осваивать навыки технических профессий, необходимые в воспитании будущих кадров для высокотехнологичных отраслей. Обучение будет проводиться по пяти направлениям: «IT-квантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «Hi-Tech», «Краеведение».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в автономном округе функционируют четыре детских технопарка: в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и Югорске.

ИСТОЧНИК KP.RU