Жителю Ханты-Мансийска грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков приятелю

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-05T13:00:22+03:00

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«Предпринимательство» у жителя Ханты-Мансийска не удалось. Весь запрещённый товар изъяли сотрудники полиции, а в отношении несостоявшегося бизнесмена возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Ханты-Мансийская прокуратура, 27-летний местный житель обвиняется в незаконном сбыте, приобретении и хранении наркотиков.

В июне 2018 года мужчина приобрел у неизвестного наркотики синтетического происхождения в крупном размере. Часть наркотика злоумышленник сбыл своему знакомому.

Нарушитель закона был задержан с поличным, из незаконного оборота изъяты наркотические средства в крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU