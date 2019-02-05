Жителю Ханты-Мансийска грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков приятелю
«Предпринимательство» у жителя Ханты-Мансийска не удалось. Весь запрещённый товар изъяли сотрудники полиции, а в отношении несостоявшегося бизнесмена возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Ханты-Мансийская прокуратура, 27-летний местный житель обвиняется в незаконном сбыте, приобретении и хранении наркотиков.
В июне 2018 года мужчина приобрел у неизвестного наркотики синтетического происхождения в крупном размере. Часть наркотика злоумышленник сбыл своему знакомому.
Нарушитель закона был задержан с поличным, из незаконного оборота изъяты наркотические средства в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU