Югорские школьники две недели учились в Индии

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-05T12:54:49+03:00

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Девять школьников Белоярской школы №1 обучались в частной школе Четтинад в Индии по международной программе обмена "Класс на класс" АФС, Интеркультура с 7 по 19 января 2019 года.

Как сообщает РДШ ХМАО-Югры в соцсети ВКонтакте, сопровождали ребят в длительной поездке трое преподавателей школы, которые были также принимающими семьями для девочек и их преподавателя из Индии.

Группа школьников из Индии приезжала на Белый Яр в мае 2018 года. Поездка в Индию стала ответным визитом югорских ребят.

За время пребывания на юге Индии белоярские школьники и преподаватели смогли узнать о системе образования этой страны, изучали ее многовековую культуру, окунулись в традиции празднования фестиваля урожая и солнца Понгал.

Такие международные обмены позволяют узнать о жизни в стране не по глянцевым журналам и туристическим объектам, а изнутри: то, как живут простые люди в семьях, чему они радуются и о чем поют свои мелодичные песни, о чем танцуют в своих красочных танцах.

ИСТОЧНИК KP.RU