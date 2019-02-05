Жители Югры болеют свиным и гонконгским гриппом

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-05T12:38:59+03:00

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Число заболевших гриппом и ОРВИ в Югре продолжает расти. За минувшую неделю специалисты Роспотребнадзора отмечают значительный рост заболевших сразу в девяти муниципалитетах. Анализы 882 пациентов были направлены на исследование.

Большая часть заболела ОРВИ. Кроме того, выявлены сразу два вида гриппа: свиной и гонконгский.

Так, в последнюю неделю января в поликлиники Нефтеюганска с симптомами ОРВИ обратились 1 720 горожан. У 14 нефтеюганцев был подтвержден диагноз «грипп» - два случая свиного гриппа, остальные гонконгского типа.

В Нефтеюганской окружной клинической больнице отмечают, что все, заболевшие гриппом, были не привиты.

Отметим, что за прошлую неделю госпитализировано более 400 человек югорчан. Это на треть больше чем неделю назад. Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU