Жителя Нижневартовска ждёт суд за выращивание конопли

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-05T11:59:59+03:00

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От десяти до 20 лет лишения свободы грозит жителю Нижневартовска за выращивание конопли и её торговлей. Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя.

По информации ведомства, мужчина обвиняется в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, незаконном сбыте наркотиков наркотических в значительном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенных в крупном размере.

Злоумышленник с мая 2016 по октябрь 2018 года приобрел семена конопли. В результате вырастил растения, содержащие наркотические средства, в количестве 64 штуки.

В этот же период времени он изготовил для сбыта три вида наркотических средств растительного происхождения, общей массой не менее 13 килограмм.

В июле 2018 года незаконно сбыл часть наркотиков массой не менее 40 грамм наркозависимому лицу. Реализовать оставшуюся часть наркотиков не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU