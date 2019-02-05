На Югру вместе с морозами опустился густой туман

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-05T11:52:06+03:00

Подобная температура даже для сурового сибирского климата – не норма

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Больше двух недель в Нижневартовске температура воздуха не опускается ниже отметки в -32 градуса. Из них неделю столбик термометра держался на отметке в -42, -45 градусов. К неблагоприятным погодным условиям добавился густой туман.

По информации синоптиков, последний раз такая погода в нашем городе наблюдалась в 2016 году и подобная температура даже для сурового сибирского климата – не норма.

Морозы вносят коррективы во все виды жизнедеятельности округа. Экстремальная проверка для всех городских и экстренных служб.

Тем не менее, по информации департамента ЖКХ администрации Нижневартовска, коммунальные предприятия продолжают работать в штатном режиме. Незначительные инциденты, происходившие на сетях, оперативно устранялись. Отключать подачу воды, тепла или электричества в жилые дома не требовалось.

ИСТОЧНИК KP.RU