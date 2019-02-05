Жителя Советского района судят за самовольное подключение к газопроводу и хищение газа

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-05T11:46:41+03:00

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Представитель нефтегазовой компании обнаружил врезку в газопровод и заявил в полицию. Преступника нашли среди местного населения.

Как сообщает следственный комитет Югры, жителя города Советский обвиняется в самовольном подключении к газопроводу и в краже, совершенной из газопровода.

Обвиняемый ранее работал в сфере обслуживания газопроводов и имел навыки работы с газовым оборудованием. Используя сварочный аппарат, он произвел врезку в наземный газопровод, через который осуществлялась поставка природного газа населению города Советский. Незаконно поставляемым газом мужчина в течение нескольких месяцев отапливал баню на своем участке.

В ходе следствия, обвиняемый признал вину в совершении преступлений, возместил материальный ущерб, причиненный нефтегазовой компании.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU