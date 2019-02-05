В Барсово на месте кафе «Пещера Алладина» появится многоквартирный дом
Семиэтажный дом появится на месте недостроенного кафе в посёлке Барсово Сургутского района. Об этом в своём блоге рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«Вместо кафе-недостроя - многоквартирный дом. В Барсово планируется возвести семиэтажку. Располагаться она будет прямо на въезде в посёлок - на месте недостроенного кафе-бара «Пещера Алладина», который в скором времени пойдет под снос».
Застройщики гарантируют, что в этом году в Барсово сдадут более восьми тысяч квадратных метров жилья. Это позволит администрации расселить из аварийных домов примерно 190 квартир.
Сургутяне поддерживают идею строительства:
«Это очень хорошая новость, а то "Пещера Алладина" стоит на самом въезде в Барсово, как памятник «лихим 90-м» - пишут пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU