2019-02-05T10:49:35+03:00
Общество

В Сургуте на улице Киртбая из колодца бил фонтан горячий фонтан

Место коммунальной аварии превратилось в каток
Алена Кульмухаметова
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Десятки кубометров горячей воды вылились на улицу Киртбая в Сургуте в минувшие сутки.

По свидетельствам очевидцев, всего за несколько минут из колодца, расположенного рядом с домом 18, на улицу вылились десятки кубометров горячей воды, которая под воздействием морозов быстро превратилась в каток.

Коммунальщикам в короткие сроки удалось устранить причину порыва. На месте также работали сотрудники ГИБДД, которые контролировали обстановку на дороге.

Наопмним, сейчас в Югре держатся морозы до -45 и ниже градусов. Инженерные коммуникации испытывают колоссальные нагрузки. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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