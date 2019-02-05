В Сургуте на улице Киртбая из колодца бил фонтан горячий фонтан
Десятки кубометров горячей воды вылились на улицу Киртбая в Сургуте в минувшие сутки.
По свидетельствам очевидцев, всего за несколько минут из колодца, расположенного рядом с домом 18, на улицу вылились десятки кубометров горячей воды, которая под воздействием морозов быстро превратилась в каток.
Коммунальщикам в короткие сроки удалось устранить причину порыва. На месте также работали сотрудники ГИБДД, которые контролировали обстановку на дороге.
Наопмним, сейчас в Югре держатся морозы до -45 и ниже градусов. Инженерные коммуникации испытывают колоссальные нагрузки. Все службы переведены в режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU