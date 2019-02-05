2019-02-05T10:01:38+03:00
Спасатель

Полицейские на дороге в Кондинском районе спасли жизнь замерзающему дальнобойщику

Двигатель большегруза отказался заводится в морозы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Сегодня, 5 февраля, утром в дежурную часть полиции по Кондинскому району поступило сообщение от водителя, что примерно в 3 км от посёлка Мортка у него сломался автомобиль, он не может завести двигатель.

Участковый незамедлительно выехал на трассу. В большегрузном автомобиле находился 49-летний мужчина. На момент прибытия сотрудников мужчина плохо разговаривал и был сильно переохлажден. Участковый вызвал скорую помощь, а до прибытия медиков водителя перевели в полицейскую машину, где укутали в одеяло и отогрели горячим чаем.

Спасенный мужчина рассказал, что накануне выехал в командировку на рабочем автомобиле из Нягани в п. Мортка, Кондинского района, но в пути заглох двигатель. Мужчина попытался завести автомобиль, но поняв, что дизельное топливо в двигателе замерзло, позвонил в службу спасения 112.

По приезду скорой помощи мужчина был госпитализирован в районную больницу с признаками общего переохлаждения организма.

В настоящее время жизнь югорчанина вне угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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