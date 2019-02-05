2019-02-05T09:50:19+03:00
Общество

В работе ГИБДД Югры прокуратура нашла существенные просчёты

Возбуждены уголовные дела
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Окружная прокуратура провела проверку исполнения УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре требований законодательства о безопасности дорожного движения и противодействии коррупции.

Были выявлены недостатки в деятельности сотрудников полиции, в результате которых правонарушители не были привлечены к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. Инспекторы необоснованно назначали минимальное административное наказание при наличии у правонарушителей отягчающих вину обстоятельств.

Всего в ходе проверки выявлено 96 нарушений, прокурорами городов Сургут, Нижневартовск, Нягань, Сургутского и Нижневартовского районов, Ханты-Мансийским и Нефтеюганским межрайонными прокурорами внесены представления начальникам поднадзорных отделов (управлений) внутренних дел. Принесено 35 протестов на постановления по делам об административных правонарушениях, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены.

По двум направленным материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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