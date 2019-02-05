В Югре с 5 на 6 февраля столбик термометров опустятся до – 47 градусов
Жителей Югры аномальные холода продолжают испытывать на прочность. По прогнозам синоптиков, в Ханты-Мансийском автономном округе 5-6 февраля ожидается сильный мороз: температура до -48°С.
«Уралуправтодор» на трассах вводит режим повышенной готовности из-за сильных морозов. В частности, на федеральных дорогах организовано круглосуточное патрулирование дорог для выявления водителей автомобилей, которые нуждаются в помощи.
Дорожные службы «Уралуправтодора» обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место. Работа ведется совместно с ГИБДД и МЧС. Также созданы рабочие группы для оперативного реагирования в случае ЧС.
Отметим, что на юге Тюменской области 6 февраля также ожидается сильный мороз до -47°С.
ИСТОЧНИК KP.RU