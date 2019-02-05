2019-02-05T09:32:20+03:00
Общество

В Югре с 5 на 6 февраля столбик термометров опустятся до – 47 градусов

На трассах «Уралуправтодора» введен режим повышенной готовности из-за морозов
Алена Кульмухаметова
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Жителей Югры аномальные холода продолжают испытывать на прочность. По прогнозам синоптиков, в Ханты-Мансийском автономном округе 5-6 февраля ожидается сильный мороз: температура до -48°С.

«Уралуправтодор» на трассах вводит режим повышенной готовности из-за сильных морозов. В частности, на федеральных дорогах организовано круглосуточное патрулирование дорог для выявления водителей автомобилей, которые нуждаются в помощи.

Дорожные службы «Уралуправтодора» обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место. Работа ведется совместно с ГИБДД и МЧС. Также созданы рабочие группы для оперативного реагирования в случае ЧС.

Отметим, что на юге Тюменской области 6 февраля также ожидается сильный мороз до -47°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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