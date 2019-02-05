В Урае во всех школах объявлен карантин

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-05T09:02:01+03:00

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В конце января в Урае отмечен рост заболеваемости среди населения. По информации медиков, только за последнюю неделю в поликлинику обратились 768 человек с симптомами ОРВИ, 7 человек с диагнозом ГРИПП. Основная часть заболевших – дети.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации города Урай приняла решение о введении с 5 февраля карантина во всех образовательных учреждениях города, за исключением дошкольных. Отменяются занятия детей в учреждениях спорта и дополнительного образования. Введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях.

Всем расположенным на территории города Урай организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности рекомендовано усилить противоэпидемический режим.

Карантин продлится по 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU