В Нефтеюганске застройщик проданные квартиры пытался перепродать другим людям
Жильцы аварийных домов едва не лишились новых квартир по вине застройщика. Вмешательство прокуратуры приостановило сделку.
Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения ООО «ДСК-2» законодательства о долевом участии в строительстве при совершении сделок купли-продажи квартир в построенном доме.
Выяснилось, что администрацией Нефтеюганска, в качестве участника долевого строительства, с обществом заключено четыре муниципальных контракта на приобретение квартир в многоквартирном доме для горожан, проживающих в аварийном жилом фонде.
Застройщик, несмотря на обязанность передачи квартир муниципалитету, совершил попытку их перепродажи третьим лицам.
По направленным в правоохранительные органы материалам прокурорской проверки в отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Внесенное в Управление Росреестра по ХМАО-Югре представление об устранении нарушений при совершении регистрационных действий в отношении жилых помещений с обременением удовлетворено.
Расследование уголовного дела контролируется в установленном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU