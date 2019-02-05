2019-02-05T08:45:43+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске застройщик проданные квартиры пытался перепродать другим людям

Прокуратура успела вмешаться
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Жильцы аварийных домов едва не лишились новых квартир по вине застройщика. Вмешательство прокуратуры приостановило сделку.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения ООО «ДСК-2» законодательства о долевом участии в строительстве при совершении сделок купли-продажи квартир в построенном доме.

Выяснилось, что администрацией Нефтеюганска, в качестве участника долевого строительства, с обществом заключено четыре муниципальных контракта на приобретение квартир в многоквартирном доме для горожан, проживающих в аварийном жилом фонде.

Застройщик, несмотря на обязанность передачи квартир муниципалитету, совершил попытку их перепродажи третьим лицам.

По направленным в правоохранительные органы материалам прокурорской проверки в отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Внесенное в Управление Росреестра по ХМАО-Югре представление об устранении нарушений при совершении регистрационных действий в отношении жилых помещений с обременением удовлетворено.

Расследование уголовного дела контролируется в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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