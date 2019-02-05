Лазерный проектор и стройматериалы стали добычей югорских воришек

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-05T08:33:48+03:00

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных кражи

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Рецидивистка из Пыть-Яха вновь пошла на «дело». Девушку задержали по горячим следам.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней девушки. Подозреваемая, проникнув через окно в квартиру дома в 5 микрорайоне, похитила лазерный проектор. Ранее злоумышленница уже привлекалась за аналогичное преступление.

А в Лангепасе 18-летний подозреваемый, работая кладовщиком на складе магазина строительных материалов, похитил 200 метров кабеля. Молодой человек задержан. Ведется следствие.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 27, из них: факт мошеннических действий, 2 факта незаконного оборота наркотических средств и 8 краж, в том числе 2 квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU