В Сургутском районе со двора угнали автомобиль

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-05T07:59:29+03:00

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Угнать авто для злоумышленников не составило труда, ведь владелец не позаботился о сохранности автомобиля. Отсутствие сигнализации, открытые двери и ключи в замке зажигания манят преступников.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, за прошедшую неделю на территории автономного округа зарегистрирован угон автомобиля «ВАЗ» Сургутском районе.

Машина исчезла с дворовой территории ночью. Машину удалось найти и вернуть владельцу.

Отметим, что за прошедшую неделю, госавтоинспекторами Югры раскрыто 18 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела: угон – 1, дача взятки – 1, наркотики – 1, подделка документов – 3 и управление ТС в состоянии опьянения, будучи лишенным – 10. Задержано 4 лица, находящиеся в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU