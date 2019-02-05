В Сургутском районе со двора угнали автомобиль
Угнать авто для злоумышленников не составило труда, ведь владелец не позаботился о сохранности автомобиля. Отсутствие сигнализации, открытые двери и ключи в замке зажигания манят преступников.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, за прошедшую неделю на территории автономного округа зарегистрирован угон автомобиля «ВАЗ» Сургутском районе.
Машина исчезла с дворовой территории ночью. Машину удалось найти и вернуть владельцу.
Отметим, что за прошедшую неделю, госавтоинспекторами Югры раскрыто 18 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела: угон – 1, дача взятки – 1, наркотики – 1, подделка документов – 3 и управление ТС в состоянии опьянения, будучи лишенным – 10. Задержано 4 лица, находящиеся в розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU