2019-02-05T07:50:27+03:00
Общество

Вице-губернатор Югры покинула свой пост

Она переезжает в другой регион
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора Югры Ольга Белоножкина покидает свой пост 5 февраля.

Как сообщили в правительстве ХМАО-Югры, такое решение ею было принято в связи с переездом в другой регион России.

Исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора автономного округа назначен Андрей Мастерских, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя.

Напомним, что Ольга Белоножкина была назначена на пост заместителя губернатора Югры в сентябре 2015 года. В окружном правительстве курировала работу аппарата главы региона, отвечающего за организацию контроля выполнения органами власти решений, принятых губернатором и правительством; за обеспечение деятельности губернатора; за работу с обращениями граждан и обеспечение деятельности мировых судей автономного округа; за реализацию наградной и антикоррупционной деятельности.

Также она координировала работу таких подразделений аппарата, как правовое управление, управление по профилактике терроризма, комиссий по вопросам помилования и мобилизационной подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте на улице Киртбая из колодца бил фонтан горячий фонтан
Полицейские на дороге в Кондинском районе спасли жизнь замерзающему дальнобойщику
В работе ГИБДД Югры прокуратура нашла существенные просчёты
В Югре с 5 на 6 февраля столбик термометров опустятся до – 47 градусов
Молодых мам из Мегиона мошенники обманули на 13 тысяч рублей
В Урае во всех школах объявлен карантин
В Нефтеюганске застройщик проданные квартиры пытался перепродать другим людям
Лазерный проектор и стройматериалы стали добычей югорских воришек
В Сургутском районе со двора угнали автомобиль
За минувшие сутки в Югре в 1 ДТП пострадал 1 человек
В Нягани судят 16-летнюю девушку за удар ножом старшей сестре
Югорчанин поверил сайту магазина и лишился 300 тысяч рублей
Погода в Югре 5 февраля: - 33 градуса и слабый снег
В Урае за антисанитарию закрыли кафе «Старт»