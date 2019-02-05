Вице-губернатор Югры покинула свой пост

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-05T07:50:27+03:00

Она переезжает в другой регион

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Руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора Югры Ольга Белоножкина покидает свой пост 5 февраля.

Как сообщили в правительстве ХМАО-Югры, такое решение ею было принято в связи с переездом в другой регион России.

Исполняющим обязанности руководителя аппарата губернатора автономного округа назначен Андрей Мастерских, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя.

Напомним, что Ольга Белоножкина была назначена на пост заместителя губернатора Югры в сентябре 2015 года. В окружном правительстве курировала работу аппарата главы региона, отвечающего за организацию контроля выполнения органами власти решений, принятых губернатором и правительством; за обеспечение деятельности губернатора; за работу с обращениями граждан и обеспечение деятельности мировых судей автономного округа; за реализацию наградной и антикоррупционной деятельности.

Также она координировала работу таких подразделений аппарата, как правовое управление, управление по профилактике терроризма, комиссий по вопросам помилования и мобилизационной подготовке.

ИСТОЧНИК KP.RU