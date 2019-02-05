2019-02-05T07:44:03+03:00
Общество

За минувшие сутки в Югре в 1 ДТП пострадал 1 человек

Задержаны 8 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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В Сургутском районе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадал один человек.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 12:50 на 121 км автодороги «КП-2 Первомайское месторождение-КП-1 Тайлаковское месторождение» в Сургутском районе водитель за рулём «Фотон», допустил занос автомобиля и врезался в «Камаз».

В результате ДТП водитель автомобиля «Фотон» получил травмы.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы. Задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление с признаками опьянения. 15 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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