В Нягани судят 16-летнюю девушку за удар ножом старшей сестре

СЕГОДНЯ 07:23 2019-02-05T07:23:48+03:00

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Ссора между сестрами завершилась поножовщиной. Подросток ударила родного человека, причинив ей тяжёлую рану.

Накануне Няганским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как сообщает следственный комитет Югры, в один из дней ноября 2018 года между подростком и ее 19-летней сестрой произошла ссора, во время которой обвиняемая нанесла старшей сестре удар ножом, причинив тяжкие телесные повреждения.

Вину свою девушка признала, в содеянном раскаивается. Пострадавшая прошла лечение в больнице, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования уголовного дела следователями изучена обстановка и характер взаимоотношений внутри семьи, условия проживания и воспитания подростка. Стоит отметить, что ранее семья на учетах в органах системы профилактики не состояла, обвиняемая характеризуется положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU